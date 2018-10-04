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Cerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat etti

04.10.2018 02:39 | Son Güncelleme

Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasını ameliyata almadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti. Operasyon sonrası yanyana yatan hastaların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Doktorun paylaştığı "ameliyat fotoğrafları" sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasını ameliyata almadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti.

Dr Daniel McNeely, doğumundan bu yana tedavisiyle ilgilendiği Jackson McKie'yi ameliyathaneye götürürken, hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olan çocuk doktordan "Küçük Bebek" adlı oyuncak ayısını da iyileştirmesini istedi.

Dr McNeely, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayıyı ameliyat masasına yatırdı.

Doktor, hastasıyla arasında geçen anekdodu ve "ameliyat"ın fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. "Nasıl hayır diyebilirdim?" notuyla 30 Eylül'de paylaşılan fotoğraflar, yaklaşık 11 bin kez retweet edildi.

https://twitter.com/pdmcneely/status/1046371793869656064

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Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor, ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı.

Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve "Küçük Bebek"in ameliyatlarının başarılı geçtiği, yanyana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Jackson'ın ailesi, doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax IWK Sağlık Merkezi'ne, oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti.

Jackson'ın babası Rick McKie "Jackson 'Küçük Bebek'inin hastaneden yanında yatmasından çok mutlu ve gururluydu" dedi.

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