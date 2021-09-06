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  4. Cerrah fasulyeyi yiyen tadına doyamadı! Özel pişirme tekniği ile testide hazırlandı

Cerrah fasulyeyi yiyen tadına doyamadı! Özel pişirme tekniği ile testide hazırlandı

06.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İnegöl'de ünlü cerrah fasulyesi için festivali düzenlendi. Özel pişirme tekniği ile testide hazırlanan cerrah kuru fasulye büyük beğeni topladı. Şenlikle tanıtılan cerrah kuru fasulye, etkinliğe katılan misafirlere de ikram edildi. Festivalde bölgeye ait farklı lezzetlere de yer verildi.

Cerrah fasulyeyi yiyen tadına doyamadı! Özel pişirme tekniği ile testide hazırlandı

Cerrah fasulye, Bursa'da düzenlenen festivalle tanıtıldı. Tadım yaptırılan fasulye, özel pişirme tekniği kullanılarak hazırlandı. Misafirler, testilerde özenle hazırlanan cerrah fasulyeye tam not verdi.

"MARKALAŞMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Göreve geldiğimizde, kültür ve sosyal işlerle ilgili birimlerin bana bağlı olduğunun tebliğ edilmesinin ardından, ilk ziyaretime gelen dernek Sevdam Cerrah Derneği oldu. Bana o gün kuru fasulyeyi tanıtmak istediklerini söylediler. Maalesef pandemi dolayısıyla iki yıl gecikmeli olarak bu programı gerçekleştirebildik. Cerrah, sadece fasulyesiyle değil, fidesiyle, çöğürüyle ülkemize mal olmuş bir mahallemiz. Bizler de istedik ki Cerrah’ın kuru fasulyesinin güzel bir tanıtımı olsun. İnegöl’ümüzün bütün değerleri içerisinde bir de fasulyemizi parlatarak, aynı zamanda İnegöl yemeklerini tanıtmaya arzu ettik. Fasulyenin markalaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

cerrah fasulyesi inegöl

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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