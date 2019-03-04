HABER

"Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörünün gelişimine Samsun öncülük ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektöründe Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektöründe Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katıldığı, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) işbirliğinde OKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının basına kapalı bölümünde, sektörün sorunları ve gelişme dinamikleri ele alındı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ortak akılla sektörün tüm yönleriyle masaya yatırıldığını vurguladı.

Samsun'un tıbbi ve cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz alanında sahip olduğu bilgi birikiminin, daha fazla değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sektörde Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Şehirlerimizin geleceğini her yönüyle belirleyecek 31 Mart yerel seçimlerine giderken Samsun'un potansiyellerini somut projelere dönüştürecek, yeni yatırımları planlayacak adımlar atıyor hem sahada hem masada Samsun için çalışmaya devam ediyoruz."

Seçimlere yönelik saha çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Samsun'un geleceği için büyük önem taşıyan yeni projelere imza attıklarını belirten Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörü dünyada hızla gelişen bir alan. Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörü gelişmeye ve yeniliğe açık, yüksek potansiyel taşıyan, teknolojiye dayalı, aynı zamanda yoğun emek ve yüksek katma değer üreten bir sektör özelliği taşıyor. Tüm bu özelliklerine uygun altyapıyı Samsun olarak sağlıyoruz. Halihazırda devam eden çalışmalarımız ve yeni yol haritalarımızı hayata geçirmemizle birlikte inşallah sektör şehrimize hem daha fazla katma değer sağlayacak hem de iç piyasanın ihtiyacını karşılamasıyla birlikte ihracatta da önemli bir yer edinecek. Samsun'umuz da üretici firmalarımızın başarılı bir kümelenme örneği göstererek MEDİKÜM Derneği çatısı altında birleşerek yıllardır ortaya koydukları çalışmalar ile sektörü belli bir noktaya getirmeleri şehrimiz için büyük avantajdır. Önümüzdeki süreci planlamak için bugün şehrimize gelerek toplantımıza katılan ve yeni yol haritalarımızın belirlenmesine katkı sunan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli'ye de şehrimiz ve Samsunlu hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Bakan Akar, Gölcük Tersanesi’ni ziyaret ettiBakan Akar, Gölcük Tersanesi’ni ziyaret etti
Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (2)Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (2)
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Cerrahi El Aletleri Medikal Sanayi Kümelenme Derneği tıbbi cihaz

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.