"Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörünün gelişimine Samsun öncülük ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektöründe Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katıldığı, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) işbirliğinde OKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının basına kapalı bölümünde, sektörün sorunları ve gelişme dinamikleri ele alındı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ortak akılla sektörün tüm yönleriyle masaya yatırıldığını vurguladı.

Samsun'un tıbbi ve cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz alanında sahip olduğu bilgi birikiminin, daha fazla değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sektörde Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Şehirlerimizin geleceğini her yönüyle belirleyecek 31 Mart yerel seçimlerine giderken Samsun'un potansiyellerini somut projelere dönüştürecek, yeni yatırımları planlayacak adımlar atıyor hem sahada hem masada Samsun için çalışmaya devam ediyoruz."