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“Cerrahi işlem olmadan kilo vermek isteyen mide botoksunu tercih ediyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

“Cerrahi işlem olmadan kilo vermek isteyen mide botoksunu tercih ediyor”

İSTANBUL, (DHA) “Cerrahi işlem olmadan kilo vermek isteyen mide botoksunu tercih ediyor”

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