Cerrahın kuklalı organ nakli filmi

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ORGAN nakli konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Doç. Dr. V. Melih Kara, yaptığı kuklalarla bir film çekti. Cesur ve Güzel'in aşk hikayesi üzerinden böbrek naklinin anlatıldığı 7 dakikalık film, izleyenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. V. Melih Kara, organ nakli konusunda alışılmışın dışında bir girişimde bulundu. Çocukluğundan bu yana görsel sanatlara ilgisi olduğunu anlatan Doç. Dr. V. Melih Kara, çocuk hastalar için kuklalar hazırlamaya başladı. Pazardan aldığı kumaşları hastanedeki görevinden vakit buldukça tasarlayan Doç. Dr. V. Melih Kara, son olarak oluşturduğu karakterlerle ilgili bir film yazdı. "Cesur ve Güzel" adını verdiği kuklaların aşk hikayesi üzerinden böbrek naklini anlatan Doç. Dr. Kara'ya çekimlerde organ nakli merkezinde görevli 20 personel destek oldu. ÇOCUKLARIN İLGİSİ ARTINCA ORTAYA FİLM ÇIKTI

İlk zamanlarda çocukların ilgisini çekmeyi amaçladığını belirten Doç. Dr. V. Melih Kara, "Pazardan aldığım kumaşları kendim dikip ortaya çıkardığım kuklalarla sabahları vizit yaptım. Çocuklara bu kuklalara ilgi duymaya başladı. Beyaz önlüklü bir doktoru görünce haliyle korkuyorlardı. Kuklayla gidince onlar için de bir bağ oluştu. Zamanla kukla sayımız artmaya başladı, keyifler arttı. Ardından bunun animasyon haline gelmesine karar verdik. Bir aşk hikayesi videosu çektim. İlk başta kişisel Facebook sayfamda paylaştım. İlgi artınca 'organ bağışını kuklalarla canlandıralım' diye düşündük" dedi. VİDEOYU OKULLARDA KULLANMAK İSTİYORLAR Organ bağışıyla ilgili çok sayıda video ve filmin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kara, bu filmle organ bağışı bilincini çocuk yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Kara, "Benim esas kaynağım evdeki iki çocuğum. Beraber bir şeyleri paylaştıkça kızımın eğitiminin, bilgisi ve farkındalığının arttığını gördüm. 3 dakikalık bir paylaşım bile etkili oldu. Bunun 3 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki kişiye kadar herkesin dikkatini çekeceğini düşündüm. Bir yandan gülümseyecek diğer yandan hüzünlenecekler bir yandan da dikkatlerini çekecek. İnsan dikkati de 7 dakikayı fazla geçmez. O nedenle bunu 7 dakikaya sığdırdık. Yayınlandığından bu yana da ciddi olumlu sonuçlar geliyor. Okullardan da bu videoyu kullanmak için teklifler geliyor. Esas kitleye ulaştığımızı düşünüyorum" diye düşündü.