Cerrahpaşa Çocuk Acil taşınıyor

Dün açıklanan Valilik karar ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve yan dal bölümleri hizmete kapatıldı. Kapatılmanın ardından bu servislerin yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacağını duyuran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay, "Valiliğin ve Rektörlüğümüzün dün bir açıklaması oldu. Her iki açıklamada da Çocuk Acil servisi için az hasarlı diye rapor verdiler. Geri kalan hiçbir binamızda hasarlı bir durum yok. Yapı birimi ve mühendislik fakültesi de gezdi. Verilen raporlar olumlu. Fakat az hasarlı denilen yerde tedbiren dünden itibaren çocuk hastalıkları binamızda hizmeti durdurduk. Yaklaşık üç yıldır yeni bir inşaat çalışmamız vardı. Alt Cerrahpaşa dediğimiz yerde 13 tane çelik bina yaptık. Çocuk binası da yapılmış durumda, 15 güne ihtiyacımız var. Deprem de bu süreci hızlandırmış oldu" dedi. Mevcut hastaların ve yeni hastaların durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kutlubay, "Hocalarımız kendi hastalarını takip ediyor. Genel polikliniklere yavaş yavaş başlayacağız. Çocuk Acil'de hasta alımını kestik ama çok zaruri ihtiyacı olanlara Yetişkin Acil'de hizmet veriyoruz. Çocuk Acil'i de bir hafta içerisinde hizmete açacağız" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Acil durumlar için yetişkin servisinin açık oluğunu ancak yoğun bakımın bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Kutlubay, "Dün tahliye kararı açıklanınca biz zaten taburcu edebileceklerimizi ettik, edemediklerimizi de yetişkin içerisindeki yeni servise taşıdık. Onları mağdur etmedik, takip etmeye devam ediyoruz. 40-50 yataklık çocuk hastalıkları için yataklı servis ayırdık. Çocuk ve yeni doğan servislerini mecburen boşalttık. Yeni yoğun bakım servisleri de 2-3 hafta içerisinde açılacak, henüz hazır değil" şeklinde konuştu.

"YIKILDIKTAN SONRA TOKİ YENİ HASTANE YAPACAK"

Çocuk Acil'in yanı sıra Kadın Hastalıkları Bölümü'nün de 1 ay sonra boşaltılacağına ve Cerrahi bölümün de hizmete devam edeceğini söyleyen Kutlubay, boşaltılan binaların yıkılacağını belirtti. Doç. Dr. Kutlubay, "Boşaltılan binalar yıkılacak. TOKİ orada yeni hastane binaları yapacak. Yeni yapılan binaların taşınmasını Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçemizle yaptık. Ancak son duyumumuz bu taşınma işleri için hükümetimizin bir kaynak ayırdığı yönünde" dedi.