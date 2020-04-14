Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi'nden koronavirüs açıklaması

'GÜNDE 200 KİŞİ GELİYOR' Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Cerrahpaşa hastanesinde yatan 190 hasta yer alıyor. Bunlara ek yoğun bakımda 33 hasta ve çocuk biriminde 8 korona ve 7 yoğun bakımda yatan hastamız var. Son 10 gündür yatan hasta olarak 200 kişi seviyesinde gidiyoruz. Günde 200 kişi de korona şüphesi ile hastanemize geliyor. Şüpheli vakaları, hastanın durumuna göre hastaneye yatırıyoruz. Bir kısım hastaların da gerekli tedavilerine başlıyoruz, durumları iyiyse herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa evlerinde izole olmak üzere gönderiyoruz. Onları da takip ediyoruz. Her gün 20-25 hastamızı taburcu edip yerine 20-25 hasta kabul ederek 200 seviyesinde tutuyoruz" dedi.

'YÜKSEK AKIM OKSİJENİN BU HASTALARDA ÇOK İŞE YARADIĞINA DAİR YENİ YAYINLAR VAR'



İlaç tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Kutlubay her hastaya farklı tedavi uygulandığını belirterek, “Koronavirüsü kesin tedavi eden bir ilaç ya da kesin bir ilaç yok ama yardımcı ilaçlar var. Favirpiravir gibi ilaçlar var. Bunlar her hastaya verilmiyor. Hastanın sağlık durumuna göre bu ilaçlar tercih ediliyor. Solunum sıkıntısı varsa farklı bir ilaç, yoğun bakımdaysa farkı bir ilaç kullanılıyor. Yüksek akım oksijenin bu hastalarda çok işe yaradığına dair yeni yayınlar var. Kesin bir ilaç, tedavi olmadığı için tüm dünyada farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 1200 TEST YAPIYORUZ'



Bu süreç içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telekonferans ile 3.5 saat süren bir toplantı yaptıklarını söyleyen Kutlubay, toplantının detaylarını şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanımızla 6 üniversitenin dekan ve başhekimleriyle 3.5 saat süren bir telekonferans yaptık. Bu ilaçların çoğunun yurtdışından geldiğini, temin edildiğini duyurdu. Toplantıda 6 hastanenin ihtiyaç durumu, hasta sayısı, hasta ve yoğun bakım kapasitelerini nasıl artırmaları gerektiğini konuştuk. Özellikle yoğun bakıma daha çok ihtiyaç olabilir. Şimdiden tedbir alıp yoğun bakım kapasiteleri artırmamız gerektiğini konuştu. Malzeme ve eleman sıkıntımızın olup olmadığını konuştuk. Plazma tedavisi de toplantı da konuşan konular arasındaydı. Plazma tedavisi bir mucize gibi sunuluyor ancak alakası yok. Ama plazma tedavisi yapan hastanelerin de bir an önce bu tedavilere başlamaları ve donanımlarını artırmasını konuştuk. Bakan Koca, yeteri miktarda PCR test kitinin de mevcut olduğunu belirtti. Korona laboratuvarımız var. Burada günlük olarak 1200 test yapıyoruz. Bu kapasiteyi artırmak 2000'e çıkarmak istiyoruz"