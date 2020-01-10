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  4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenilendi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenilendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü çocuk kliniklerinden olan ve yılda yaklaşık 200 bin hastaya hizmet veren İÜ-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üç katlı, 5 bin 571 metrekarelik alana sahip ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni binasına taşınan kliniğin resmi açılışı, 13 Ocak'ta Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile çocuk kliniği çalışanları, hastalar ve hasta derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

8'i izolasyon bölümü olmak üzere toplam 48 yatak ile 11 üniteyle hizmet veren İstanbul'un en büyük hemodiyaliz merkezi, 16 yoğun bakım ve 18 yeni doğan yatağının bulunduğu klinikte, yan dal poliklinikleriyle günde yaklaşık 1000 hastaya hizmet veriliyor.

Ayrıca İstanbul'un Avrupa Yakası'nın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tek kistik fibroz merkezinin de yer aldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında, modern bir endoskopi ünitesi bulunuyor, çocuk bronkoskopisi yapılıyor, ailelere ve çocuklara diyabet eğitimi verilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki öğretmenin çalıştığı bir hastane okulunun da bulunduğu klinik, aynı zamanda "Bebek Dostu Hastane" sertifikasına da sahip.

Modern acil servisi ile hastalarına hizmet veren klinikte, genel pediatri, endokrinoloji, gastroenteroloji, genetik hastalıklar, hematoloji-onkoloji, enfeksiyon, klinik immünoloji-alerji, kardiyoloji, beslenme ve metabolizma, nefroloji, romatoloji, yeni doğan, nöroloji, sosyal pediatri, adolesan, çocuk acil, çocuk yoğun bakım ve çocuk göğüs hastalıkları bölümleri yer alıyor.

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açılış Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

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