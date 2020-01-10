İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü çocuk kliniklerinden olan ve yılda yaklaşık 200 bin hastaya hizmet veren İÜ-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üç katlı, 5 bin 571 metrekarelik alana sahip ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni binasına taşınan kliniğin resmi açılışı, 13 Ocak'ta Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile çocuk kliniği çalışanları, hastalar ve hasta derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

8'i izolasyon bölümü olmak üzere toplam 48 yatak ile 11 üniteyle hizmet veren İstanbul'un en büyük hemodiyaliz merkezi, 16 yoğun bakım ve 18 yeni doğan yatağının bulunduğu klinikte, yan dal poliklinikleriyle günde yaklaşık 1000 hastaya hizmet veriliyor.

Ayrıca İstanbul'un Avrupa Yakası'nın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tek kistik fibroz merkezinin de yer aldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında, modern bir endoskopi ünitesi bulunuyor, çocuk bronkoskopisi yapılıyor, ailelere ve çocuklara diyabet eğitimi verilebiliyor.