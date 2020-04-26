HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2020 08:46 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanları var. Virüsle en büyük mücadelenin verildiği yerlerin başında da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor. Son günlerde yoğunluğun azaldığını belirten Dekan Prof. Gönen, umut verici açıklamalarda bulundu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Koronavirüsle mücadele tüm kararlılığıyla devam ederken son günlerde gelen veriler umut aşıladı. Günlük tespit edilen vaka sayılarında azalma görülürken, iyileşen hasta sayısı da artıyor. Virüsle en ön saflarda savaşan sağlık emekçilerinin başarılı çalışmaları salgının hızını keserken, mücadelenin en yoğun verildiği yerlerin başında gelen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe'ye önemli açıklamalarda bulundu.

45 GÜNDÜR AİLELERİNİ GÖREMİYORLAR

Sağlık personelinin büyük çoğunluğu 45 gündür ailelerini göremediğini ve kendilerinin sürekli virüsle karşı karşıya olduğunu belirten Dekan Prof. Gönen, “Sosyal izolasyona uyarak bu mücadeleye destek verin” çağrısı yaptı.

HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI

Gazetenin manşetinden bugün 'Cerrahpaşa Destanı' başlığıyla yayımlanan habere göre; hastanedeki yoğunluğun son on gündür bir plato çizdiğini belirten Gönen "Hatta aşağı doğru evrildi. Servislerde ve yoğun bakımlarda ilk başlarda 220’lerde olan hasta sayısı 136’ya indi, bunların 24’ü yoğun bakımda." dedi.

Personelin 77'sinde virüs tespit edildiğini belirten Gönen, 30'nunu iyileşerek görevine döndüğünü açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit vericiBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mustafa Sait Gönen

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Playstation 4

Playstation 4

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim adamları açıkladı! İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Obezite cerrahisi geçiren kişiler Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

Uzmanı yanıtladı! Ramazanda nasıl beslenmeli?

TÜBİTAK Başkanı Mandal koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.