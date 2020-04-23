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  4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktörlüğü, Instagram hesabından hastanenin günlük koronavirüs (Kovid-19) verilerini paylaştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

22 Nisan 2020 tarihine ait paylaşılan verilerde toplam poliklinik hasta sayısının 1113 olduğu belirtildi.

Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.

Kovid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Kovid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının ise 1 olduğu duyuruldu.

Instagram hesabında yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs

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