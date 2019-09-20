Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, TUS rekorunu yineledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) kendi rekorunu tekrarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de yapılan TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM tarafından 18 Eylül'de ilan edildi. Sonuçlara göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kendisine ait olan rekoru yineledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ersin Yavuz 2'inci, Elif Cansel Özçakır ve Kurtuluş Öz aynı puanla 5'inci, Tümay Ak 7'nci ve Mehmet Onur Gökalp 8'inci oldu.

Böylece 2019 birinci dönem sonuçlarında olduğu gibi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı.

