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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, TUS rekorunu yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Tıpta Uzmanlık Sınavı ikinci dönem sonuçlarına göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) kendi rekorunu tekrarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de yapılan TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM tarafından 18 Eylül'de ilan edildi. Sonuçlara göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kendisine ait olan rekoru yineledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ersin Yavuz 2'inci, Elif Cansel Özçakır ve Kurtuluş Öz aynı puanla 5'inci, Tümay Ak 7'nci ve Mehmet Onur Gökalp 8'inci oldu.

Böylece 2019 birinci dönem sonuçlarında olduğu gibi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tus

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