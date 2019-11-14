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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Kozmetoloji Birimi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: - "Birimde cerrahi olmayan, 'minimal invaziv' denilen, güzelleşmeyle alakalı dolgu uygulamaları, peelingler, mezoterapiler, mikro iğnelemeler, PRP enjeksiyonları gibi tedavilerin yanı sıra lazer ve ışık sistemleri uyguluyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı bünyesinde dolgu, mezoterapi, lazer, mikro iğneleme, cilt gençleştirme, lazer gibi birçok dermatoloji işleminin yapılacağı Kozmetoloji Birimi açıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, birimin açılışında, dermatoloji kliniğinde sadece cilt hastalıkları sorunları yaşayan hastalara değil, kozmetik işlem yaptırmak isteyenlere de hizmet verileceğini söyledi.

Hastanede daha önce kozmetik uygulamaların yapıldığını ve şimdi spesifik birim altında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi güvencesinde hastalara daha etkin kozmetolojik tedavilerin uygulanacağını belirten Kutlubay, "Birimde cerrahi olmayan, 'minimal invaziv' denilen, güzelleşmeyle alakalı dolgu uygulamaları, peelingler, mezoterapiler, mikro iğnelemeler, PRP enjeksiyonları gibi tedavilerin yanı sıra lazer ve ışık sistemleri uyguluyoruz." dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale de devlet kurumlarının da artık günün ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermeye başlamasının en iyi örneklerinden birinin açılan birim olduğunu ifade etti.

Bir devlet çatısı altında, kozmetik işlemlerin kurumsal olarak yapıldığını gösteren bir merkezi açtıklarını aktaran Çetinkale, "Bilimsel kuralları çalıştırarak, hemşiresi, teknisyeni, hekimi ve tüm ekip olarak bu birim kurumunda kozmetik yöntemleri uygulayacağız. Burada hizmet alacak vatandaşların buradan mutlu olarak ayrılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek birim törenle açıldı.

Açılışın ardından gezilen birimde, kozmetik tedavi uygulamaları gösterildi.

Kozmetoloji Biriminde, SGK kapsamında vatandaşlara özel sektöre göre daha uygun fiyatla hizmet sunulacak.

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Doç. Dr. Zekai Kutlubay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kozmetoloji

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