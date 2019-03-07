"Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinin yeniden yapılandırılacağını belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız." dedi.

Eski Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı da olan Turan, yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller çerçevesinde yerleşkelerde bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanların yenileneceğini anlatarak, "Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi modern ve ferah bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

- "Arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yerleşkesinin yeniden yapılandırılmasıyla modern bir görünüme kavuşacağını aktaran Turan, 12 Mart tarihinde arkeolojik tarama çalışmalarının ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Söz konusu çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirileceğine dikkati çeken Turan, "Cerrahpaşa arazisinde ilk etapta arkeolojik tarama ve araştırma kazıları yapılacak. Ardından inşaat ve hafriyat çalışmalarına başlanacak." diye konuştu.