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"Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan: - "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız" - "TOKİ tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde toplam 356 bin metrekarelik alanda yenileme yapılacak. Yenileme çalışmaları, hastane ve sosyal donatıları kapsayacak. İçerisinde restoran, kütüphane, müze, misafirhane/otel yuva-kreş gibi sosyal alanlar da olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinin yeniden yapılandırılacağını belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız." dedi.

Eski Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı da olan Turan, yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında yapılan protokoller çerçevesinde yerleşkelerde bulunan, eski, onarıma muhtaç bina ve alanların yenileneceğini anlatarak, "Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi modern ve ferah bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

- "Arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yerleşkesinin yeniden yapılandırılmasıyla modern bir görünüme kavuşacağını aktaran Turan, 12 Mart tarihinde arkeolojik tarama çalışmalarının ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Söz konusu çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirileceğine dikkati çeken Turan, "Cerrahpaşa arazisinde ilk etapta arkeolojik tarama ve araştırma kazıları yapılacak. Ardından inşaat ve hafriyat çalışmalarına başlanacak." diye konuştu.

Ergün Turan, söz konusu kazı çalışmasının TOKİ tarafından ihale edileceğini dile getirerek, çalışmanın toplam 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini de vurguladı.

- "Tarihi yapılar korunacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tarihsel değerleri koruyarak gelecek nesillere kazandırmaya çalıştırdıklarının altını çizen Turan, "Gelenekle gelecek arasında köprü oluşturup; tarihsel değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde yapılacak yapılandırma çalışmalarında da sembol olan tarihsel binalarımızı muhafaza edip geleceğe aktaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cerrahpaşa her alanda yenilenecek"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi ve hastanesinin yeniden yapılandırılmasının çok boyutlu olarak tasarlandığını belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"TOKİ tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde toplam 356 bin metrekarelik alanda yenileme yapılacak. Yenileme çalışmaları, hastane ve sosyal donatıları kapsayacak. İçerisinde restoran, kütüphane, müze, misafirhane/otel yuva-kreş gibi sosyal alanlar da olacak. Toplam 550 odanın olacağı hastane projesinde, her oda 2 kişilik altyapı ile tasarlandı. Hastane içerisinde yüzde 50 oda 2 kişilik, yüzde 50 oda tek kişilik olacak. Hastane 750 yatak kapasiteli olacak. Ayrıca maksimum bin 100 yatak kapasitesine çıkabilecektir."

Hastanede 164 yoğun bakım yatağının olacağını söyleyen Turan, "Toplam 44 adet ameliyat salonu, 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane, 1 tane hibrit ameliyathane ve 2 adet sezaryen ameliyathane olacak. Ayrıca 2 bin 500 araç kapasiteli otopark yer alacak." dedi.

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AK Parti'nin Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan

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