Cerrrahpaşa’da Bir Corona Aşısı Günü

Kapıda uzun bir kuyruk. Açık havaya rağmen kuyrukta bekleyen herkes maskeli ve temas mesafesine dikkat ediyor. Tümü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli yaklaşık 250 kişi, Türkiye’nin Çin'deki Sinovac şirketinden satın aldığı CoronoVac aşısını olmak için bekliyor. Sırada profesörle, hasta bakıcı arasında bir ayrım yok. Herkes belli bir sırayla içeri alınıyor ve binanın üçüncü katında bulunan Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ne çıkıyor. Barkodu aldıktan sonra katta bulunan altı aşı odasından birinde aşı oluyor. Hemşire Çiğdem Taş: ‘‘Hiçbir tereddüt duymadan aşı oldum’’ Perşembe günü üniversitede çalışan 180 kişi Corona aşısı olmuş. Cuma günü ise en az 600 kişinin aşı olması bekleniyor. Çocuk kan alımı merkezinde çalışan hemşire Çiğdem Taş de onlardan biri. Taş, Brezilya’dan gelen sonuçlarda Corona aşısının yüzde 50,35 etkinlik sağladığı bilgisinin kendisinde hiçbir tereddüt yaratmadığını söyledi. Çocuk kan alım merkezi hemşiresi, ‘‘Benim hiçbir tereddüdüm ya da kuşkum yok. Aşının kesinlikle koruyucu olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar maskelerimizle, mesafemizle ve elbette temizlik kurallarıyla kendimizi korumaya çalıştık. Aşı uygulamasının önlemlerini arttıracağını düşünüyorum. İnşallah vatanımız için de iyi olur, bizler için de iyi olur. Bence kesinlikle güzel bir uygulama’’ dedi.

Aşılama öncesi çok heyecanlı olduğunu ifade eden Çiğdem Taş, aşı sırasında ve sonrasında hiçbir yan etki hissetmediğini de belirtti. Çiğdem hemşireye aşısını yapan, fakültenin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalının sorumlu hemşiresi Beyhan Budak. Budak, iki günde aşılanan hiçbir üniversite personelinde bir sağlık sıkıntısı yaşanmadığının altını çizdi. Kutlubay: ‘‘MHRS’den randevu almayan aşı olamıyor, elimizde aşı biterse ilçe sağlık müdürlüğü gönderecek’’ Aşı Merkezi’nde süreci yakından takip eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Zekayi Kutlubay, sistemin çok çabuk oturduğunu ve hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Ekim ayında yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan Kutlubay, vücudunda antikor olduğu için ilk aşılamada aşı yaptırmayacağını dile getirdi. Doçent Kutlubay, ‘‘Üç ay kadar önce ben Covid oldum. 15 gün kadar evde yattım. Şu anda antikorlarım var. Aşılanacağım ama bu sürenin bitmesini bekliyorum. Hastanemizde günlük 500 kişiyi aşılamayı planlıyoruz. Klasik bilgi şudur aşı yerine aşı yapılan yerde herhangi bir reaksiyon oluşabiliyor. Kızarıklık gibi ağrı gibi şişme gibi vs. Onun dışında vücutta kemik ağrıları kas ağrıları gibi belirtiler meydana gelebiliyor. Daha dün başladığımızın için çok fazla yan etki karşımıza çıkmadı. Bu binada COVİD polikliniği ve aşı odalarını oluşturduk. Sağlık çalışanlarına aşılanması bittiği zaman bize ikinci sırada 65 yaş üstü gelsin denecek sonra kronik rahatsızlığı olanlara sıra gelecek. MHRS denen Merkezi Hasta Randevu Sistemi var. Oradan randevu olarak bize geri biliyorlar zaten. Şu anda sağlık çalışanı olmayan kimse gelemiyor çünkü MHRS vermiyor’’ dedi.

Şu anda ellerinde 4.500 aşı olduğunu belirten Başhekim Zekayi Kutlubay, süreç içinde aşı ihtiyacı olması halinde bu stoku ilçe sağlık müdürlüğünden temin edeceklerini söyledi. Soğuk zincirde herhangi bir sorunları olmadığını da vurgulayan Doçent Kutlubay, yakın gelecekte BioNTech aşılarının da gelmesi halinde o aşıları da eksi 80 derecede koruyacak soğutma cihazlarına sahip olduklarını da belirtti. Doçent Balkan: ‘‘Üç ay önce günde 1000 hastayı karşılıyorduk, şimdi bu sayı 200 hastaya düştü’’ İstanbul’un en köklü iki tıp fakültesinden biri olan Cerrahpaşa’nın COVİD’le mücadele sürecinin sorumlusu olan Doçent İlker İnanç Balkan, pandemi döneminde çoğu geceyi hastanede geçirmiş. Şimdi de üniversitedeki sağlık çalışanlarının aşılanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her türlü soruya yanıt veriyor. Ekim ve Kasım aylarında ikinci kez pik yapan pandeminin son yirmi gündür gözle görülür biçimde azaldığını söyleyen Doçent Balkan, aşılamayla bulaş zincirinin kırılmasını umuyor.