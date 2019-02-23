İSTANBUL (AA) - Alcala Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Emilio Sala, "O çağlarda insanlar daha modern ve medeni bir hayat için Akdeniz üzerinden Osmanlı'ya göç ediyordu. Cervantes savaş için gelmiştir ama bunu keşfetmiştir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ve Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Cervantes İstanbul'da" etkinlikleri kapsamında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen panelde konuşan Sala, Cervantes'in 20'li yaşlarda İnebahtı Savaşı'na katıldıktan sonra Cezayir'de Berberiler tarafından esir edildiğini anımsattı.

Cervantes'i büyük bir yazar yapanın burada geçirdiği yıllar olduğunu dile getiren Sala, "Kapitalistleşen dünyayı burada keşfeder, her şeyin satılabileceği ve satın alınabileceğini burada öğrenmiştir." dedi.

Sala, Cervantes'in dinleri, dilleri ve ırkları farklı olsa da insanların evrensel değerlerde buluşabileceğini esaret yıllarında keşfettiğini vurgulayarak, "Cervantes'in Don Kişot eserinin ikinci cildini yazmasında Arap Seyyid Hamid Badincani'nin çok büyük katkısı olmuştur. Bu etkileşimlerin üzerinde durulması ve iyi irdelenmesi gerekir. Bugün insanlar nasıl Akdeniz üzerinden Batı'ya göç etmeye çalışıyorsa, o çağlarda da insanlar daha modern ve medeni bir hayat için yine Akdeniz üzerinden Osmanlı'ya göç ediyordu. Cervantes savaş için gelmiştir ama bunu keşfetmiştir." diye konuştu.