CES 2020’den: Bu Samsung televizyonun çerçevesi yok!

Samsung CES 2020’ye katılan firmalardan yalnızca biri. Ancak şirket bu kapsamda ürünlerini tanıtmaya diğer firmalardan hızlı başladı desek yanlış olmaz. Bu anlamda ilk olarak televizyonlarını görücüye çıkaran Güney Koreli şirket, 8K QLED akıllı televizyonlarını tanıttı. Ancak bu televizyonların arasında birisi var ki onu diğer modellerden ayırıyor.

SAMSUNG TAMAMEN ÇERÇEVESİZ TELEVİZYON ÜRETTİ

Samsung, yeni bir birleşim tekniğini denediği yeni 8K QLED televizyonu Samsung Q950TS 8K QLED TV’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu yeni nesil birleşim tekniği sayesinde çerçevesiz bir televizyon deneyimi sunan Samsung Q950TS’nin ön paneli bu tekniğe sadık kalınarak gövdeye entegre edilmiş durumda. Böylece televizyonun ekran-kasa oranı yüzde 99 seviyesinde getirilmiş. Yüzde 1’lik fark ise televizyonun alt kısmında bulunan ufak bir çerçeveden dolayı kalmış.



Infinity Screen olarak adlandırılan bu yeni teknoloji sadece çerçevesiz bir televizyon tasarımı değil aynı zamanda oldukça ince bir televizyon üretimini de makul kılmış. Zira, Samsung Q950TS 8K QLED TV’nin kasa kalınlığı sadece 15 mm. Bu birçok yeni nesil televizyondan çok daha ince bir yapı demek.

