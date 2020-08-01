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CES 2021 beklenildiği üzere iptal edildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

2020 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını çok kısa bir süre içerisinde dünya geneline yayılmıştı. Hal böyle olunca pek çok ülkede düzenlenmesi planlanan etkinlikler de iptal edilmişti. Görünen o ki bu durum 2021’e de yansıyacak.

CES 2021 beklenildiği üzere iptal edildi

Zira daha 2021’e 4 aydan uzun bir süre olmasına karşın organizasyonlar şimdiden iptal edilmeye başladı.

Bilindiği üzere her yıl Las Vegas’ta Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından CES isimli bir fuar düzenleniyor. Bu fuarda teknoloji tarafında a’dan z’ye pek çok ürün tanıtılıyor.

Normal şartlarda 6 – 9 Haziran 2021 tarihinde Las Vegas’ta düzenlenecek olan etkinliğin dijital olarak düzenleneceği belirtildi. Tüketici Teknolojisi Derneği başkanı Gary Shapiro konu hakkında yaptığı açıklamada, etkinliğin koronavirüs tehdidi nedeniyle dijital olarak düzenlenmesine karar verdiklerini söyledi.

Shapiro’nun söylemlerine bakılırsa izleyiciler CES 2021’i dijital olarak gayet verimli bir şekilde takip edebilecekler. Üstelik oturdukları yerden.

Açık konuşmak gerekirse şimdiye kadar dijital olarak düzenlenen fuarlardan hiç biri muazzam kalitede, çok iyi falan değildi. Bakalım CES 2021’de bu durum değişecek mi?

Her ne olursa olsun, CES’te insanlar ürünleri görüp deneyimleme fırsatı buluyorlardı. Dijital bir gösterimde ise deneyim olayı tamamen rafa kalkmış oluyor. Dolayısıyla bu sene düzenlenecek olan CES’ten de çok bir şey beklememek gerekiyor.

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