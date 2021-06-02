HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cesareti yürekleri ağza getirdi! Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti

Cesareti yürekleri ağza getirdi! Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti

02.06.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan bir kadın, köpeklerinin hırpalamasına engel olmak için bahçe duvarından tırmanan ayıyı aşağı iterken görüntülendi. TikTok'ta yayınlanan inanılmaz görüntü insanların tepkilerini ve endişelerini paylaşmasıyla internette viral oldu.

ABD'nin Utah eyaletine bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

Adı Hailey olarak açıklanan bir kadın ise ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü. Olay anı ise anbean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

''O GERÇEK BİR KAHRAMAN''

TikTok'ta yayınlanan video binlerce yorum alırken bazı kullanıcılar kadını övdü, bazıları ise ayının yavrusunu korumaya çalıştığını belirtti. Bir kullanıcı, ''O gerçek bir kahraman. Cesaretinden dolayı kutlamak gerekir. Köpeklerini tehlikede gördü ve onları korumak istedi'' derken başka bir kullanıcı, ''Bu korkunç bir şekilde sona erebilirdi. Neyse ki hiçbir şey zarar görmedi. Ayı da yavrusunu korumaya çalışıyordu'' dedi.

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildiİnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.