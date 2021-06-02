Cesareti yürekleri ağza getirdi! Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti

ABD'nin Utah eyaletine bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

Adı Hailey olarak açıklanan bir kadın ise ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü. Olay anı ise anbean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

''O GERÇEK BİR KAHRAMAN''

TikTok'ta yayınlanan video binlerce yorum alırken bazı kullanıcılar kadını övdü, bazıları ise ayının yavrusunu korumaya çalıştığını belirtti. Bir kullanıcı, ''O gerçek bir kahraman. Cesaretinden dolayı kutlamak gerekir. Köpeklerini tehlikede gördü ve onları korumak istedi'' derken başka bir kullanıcı, ''Bu korkunç bir şekilde sona erebilirdi. Neyse ki hiçbir şey zarar görmedi. Ayı da yavrusunu korumaya çalışıyordu'' dedi.

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

