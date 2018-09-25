Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

Bunların arasında Türkiye'den de yapılacak bir şey listede...

Bunları sadece cesareti olanlar yapabilir

1 / 34 Avrupa'da ya da ABD'de bir günlük jet pilotu olun.

2 / 34 Nikaragua'daki volkanın üstünde oturun.

3 / 34 Avustralya'da ölüm kafesine girin, timsahın gerçek olduğunu unutmayın tabii.

4 / 34 Çin'de 2,160 metre yüksekte Hua Dağı'nın Güney Zirvesi'nde 'uçurum yürüyüşü'nü yapın.

5 / 34 Las Vegas'ın Stratosphere Kulesi'nin kenarından 270 metre yükseklikte bir lunaparkta olabilecek en ürkütücü oyuncak olan 'Insanity Ride'a binin.

6 / 34 İngiltere'de Zapcat Şamppiyonası'nda sürat teknesi deneyimi yaşayın.

7 / 34 Cana CN Tower'da kenar yürüyüşü yapın. Edge Walk yerden 356 metre yüksekte ve 90 dakika sürüyor.

8 / 34 Everest'e tırmanın sonra paraşütle atlayın.

9 / 34 Yeni Zelanda'nın en yükseği olan Nevis Bungy'ye gidin ve 134 metre yolculuk sonrasında atlayabilirsiniz, jeep yolculuğu yapabilirsiniz.

10 / 34 Bahamalar'da Mavi Çukur'a dalış yapabilirsiniz.

11 / 34 Japonya'daki dünyanın en hızlı rollar coaster'ına binebilirsiniz. 2011'de Yamanashi'deki Fuji-Q Highland Eğlence Parkı'nda açıldı.

12 / 34 Endonezya'da suda bufalo yarışına katılabilirsiniz ancak hem hayvanlarla hem de çamurla büyük bir çabanız olmalıdır.

13 / 34 İspanya'da boğa festivaline katılabilirsiniz.

14 / 34 Almanya'da ofis koltuğu yarışına katılabilirsiniz.

15 / 34 ABD'de şelale üzerinde kayıkla gezebilirsiniz. Özellikle bunu Doğu Washington'da yapabilirsiniz.

16 / 34 Tayland'da motosikletle taksi yolculuğu yapabilirsiniz.

17 / 34 Fas'ta Marathon des Sables yarışı yapın. Altı gün, 50 derece, 254 kilometre - Fas'taki Sahra Çölü'nün karşısındaki bu ultra maratonun nedenlerinden bazıları, dünyanın en zorlu yarışı olarak biliniyor.

18 / 34 Afrika'daki Zambezi nehrinde (en zoru olarak bilinir) rafting yapabilirsiniz.

19 / 34 Avustralya'da liman köprüsü tırmanışı yapabilirsiniz. Sidney Limanı Köprüsü'nün zirvesinde 2000'den fazla evlenme teklifi yapılmıştır.

20 / 34 Büyük beyaz köpekbalıkları ile yüzün (Güney Afrika)

21 / 34 İngiltere'de dünyanın en büyük dönme dolabına binebilirsiniz.

22 / 34 Şili'de 563 kilometre uzunluğunda tırmanan yolda Wenger Patagonya Keşif Yarışı yapabilirsiniz.

23 / 34 İsviçre Alpleri'nde yer alan Lauterbrunnen vadisi ise orta seviye ve ileri seviye wingsuit pilotları için kurulan alanda wingsuit atlayışı yapabilirsiniz.

24 / 34 Finlandiya'da donmuş suda yüzebilirsiniz.

25 / 34 Güney Afrika'da dünyanın en yüksek (280 metre) zip yolculuğunu yapabilirsiniz.

26 / 34 3 tekerlekli Rickshaw Run ile Hindistan'da gezinti yapabilirsiniz.

27 / 34 Antartika'da deniz kanosuyla gezinti yapabilirsiniz.

28 / 34 53 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan ve saatte 180 kilometre hızla serbest düşebilirsiniz. Zambiya'da Ölüm Damlası sizi bekliyor.

29 / 34 Bolivya'nın ölüm yolunda bisikletle gezebilirsiniz. (300 kişinin öldüğü iddia ediliyor.)

30 / 34 Büyük beyaz köpekbalıkları, devasa dalgalar Avustralya'daki Shipstern Bluff'un dünyanın en tehlikeli sörf noktalarından biri olduğunu unutmayın.

31 / 34 Meksika'da uçurum dalışı yapabilirsiniz.

32 / 34 Çin'de dünyanın en uzun teleferik yolculuğunu yapabilirsiniz.

33 / 34 ABD Colorado'da dünyanın en heyecan verici buz tırmanışını yapabilirsiniz.