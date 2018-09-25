Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

Bunların arasında Türkiye'den de yapılacak bir şey listede...
Bunları sadece cesareti olanlar yapabilir
1 / 34
Avrupa'da ya da ABD'de bir günlük jet pilotu olun.
2 / 34
Nikaragua'daki volkanın üstünde oturun.
3 / 34
Avustralya'da ölüm kafesine girin, timsahın gerçek olduğunu unutmayın tabii.
4 / 34
Çin'de 2,160 metre yüksekte Hua Dağı'nın Güney Zirvesi'nde 'uçurum yürüyüşü'nü yapın.
5 / 34
Las Vegas'ın Stratosphere Kulesi'nin kenarından 270 metre yükseklikte bir lunaparkta olabilecek en ürkütücü oyuncak olan 'Insanity Ride'a binin.
6 / 34
İngiltere'de Zapcat Şamppiyonası'nda sürat teknesi deneyimi yaşayın.
7 / 34
Cana CN Tower'da kenar yürüyüşü yapın. Edge Walk yerden 356 metre yüksekte ve 90 dakika sürüyor.
8 / 34
Everest'e tırmanın sonra paraşütle atlayın.
9 / 34
Yeni Zelanda'nın en yükseği olan Nevis Bungy'ye gidin ve 134 metre yolculuk sonrasında atlayabilirsiniz, jeep yolculuğu yapabilirsiniz.
10 / 34
Bahamalar'da Mavi Çukur'a dalış yapabilirsiniz.
11 / 34
Japonya'daki dünyanın en hızlı rollar coaster'ına binebilirsiniz. 2011'de Yamanashi'deki Fuji-Q Highland Eğlence Parkı'nda açıldı.
12 / 34
Endonezya'da suda bufalo yarışına katılabilirsiniz ancak hem hayvanlarla hem de çamurla büyük bir çabanız olmalıdır.
13 / 34
İspanya'da boğa festivaline katılabilirsiniz.
14 / 34
Almanya'da ofis koltuğu yarışına katılabilirsiniz.
15 / 34
ABD'de şelale üzerinde kayıkla gezebilirsiniz. Özellikle bunu Doğu Washington'da yapabilirsiniz.
16 / 34
Tayland'da motosikletle taksi yolculuğu yapabilirsiniz.
17 / 34
Fas'ta Marathon des Sables yarışı yapın. Altı gün, 50 derece, 254 kilometre - Fas'taki Sahra Çölü'nün karşısındaki bu ultra maratonun nedenlerinden bazıları, dünyanın en zorlu yarışı olarak biliniyor.
18 / 34
Afrika'daki Zambezi nehrinde (en zoru olarak bilinir) rafting yapabilirsiniz.
19 / 34
Avustralya'da liman köprüsü tırmanışı yapabilirsiniz. Sidney Limanı Köprüsü'nün zirvesinde 2000'den fazla evlenme teklifi yapılmıştır.
20 / 34
Büyük beyaz köpekbalıkları ile yüzün (Güney Afrika)
21 / 34
İngiltere'de dünyanın en büyük dönme dolabına binebilirsiniz.
22 / 34
Şili'de 563 kilometre uzunluğunda tırmanan yolda Wenger Patagonya Keşif Yarışı yapabilirsiniz.
23 / 34
İsviçre Alpleri'nde yer alan Lauterbrunnen vadisi ise orta seviye ve ileri seviye wingsuit pilotları için kurulan alanda wingsuit atlayışı yapabilirsiniz.
24 / 34
Finlandiya'da donmuş suda yüzebilirsiniz.
25 / 34
Güney Afrika'da dünyanın en yüksek (280 metre) zip yolculuğunu yapabilirsiniz.
26 / 34
3 tekerlekli Rickshaw Run ile Hindistan'da gezinti yapabilirsiniz.
27 / 34
Antartika'da deniz kanosuyla gezinti yapabilirsiniz.
28 / 34
53 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan ve saatte 180 kilometre hızla serbest düşebilirsiniz. Zambiya'da Ölüm Damlası sizi bekliyor.
29 / 34
Bolivya'nın ölüm yolunda bisikletle gezebilirsiniz. (300 kişinin öldüğü iddia ediliyor.)
30 / 34
Büyük beyaz köpekbalıkları, devasa dalgalar Avustralya'daki Shipstern Bluff'un dünyanın en tehlikeli sörf noktalarından biri olduğunu unutmayın.
31 / 34
Meksika'da uçurum dalışı yapabilirsiniz.
32 / 34
Çin'de dünyanın en uzun teleferik yolculuğunu yapabilirsiniz.
33 / 34
ABD Colorado'da dünyanın en heyecan verici buz tırmanışını yapabilirsiniz.
34 / 34
CNN International Türkiye'den de Kapadokya'daki sıcak hava balonunu eklemiş. Şu şekilde bahsetmiş; "Dünyayı keşfetmenin en eski ve en iyi yollarından biri. Kapadokya'nın nefes kesici manzaraları, bölgenin köylerinin üzerinde açık gökyüzünde sessizce ilerleyenleri selamlıyor."
Okuyucu Yorumları 0 yorum