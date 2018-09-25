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Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

CNN International dünya üzerinde yapılması gereken ve oldukça heyecan veren cesaret isteyen aktiviteleri sıraladı.

Bunların arasında Türkiye'den de yapılacak bir şey listede...

Bunları sadece cesareti olanlar yapabilir

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Avrupa'da ya da ABD'de bir günlük jet pilotu olun.
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Nikaragua'daki volkanın üstünde oturun.
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Avustralya'da ölüm kafesine girin, timsahın gerçek olduğunu unutmayın tabii.
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Çin'de 2,160 metre yüksekte Hua Dağı'nın Güney Zirvesi'nde 'uçurum yürüyüşü'nü yapın.
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Las Vegas'ın Stratosphere Kulesi'nin kenarından 270 metre yükseklikte bir lunaparkta olabilecek en ürkütücü oyuncak olan 'Insanity Ride'a binin.
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İngiltere'de Zapcat Şamppiyonası'nda sürat teknesi deneyimi yaşayın.
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Cana CN Tower'da kenar yürüyüşü yapın. Edge Walk yerden 356 metre yüksekte ve 90 dakika sürüyor.
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Everest'e tırmanın sonra paraşütle atlayın.
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Yeni Zelanda'nın en yükseği olan Nevis Bungy'ye gidin ve 134 metre yolculuk sonrasında atlayabilirsiniz, jeep yolculuğu yapabilirsiniz.
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Bahamalar'da Mavi Çukur'a dalış yapabilirsiniz.
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Japonya'daki dünyanın en hızlı rollar coaster'ına binebilirsiniz. 2011'de Yamanashi'deki Fuji-Q Highland Eğlence Parkı'nda açıldı.
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Endonezya'da suda bufalo yarışına katılabilirsiniz ancak hem hayvanlarla hem de çamurla büyük bir çabanız olmalıdır.
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İspanya'da boğa festivaline katılabilirsiniz.
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Almanya'da ofis koltuğu yarışına katılabilirsiniz.
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ABD'de şelale üzerinde kayıkla gezebilirsiniz. Özellikle bunu Doğu Washington'da yapabilirsiniz.
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Tayland'da motosikletle taksi yolculuğu yapabilirsiniz.
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Fas'ta Marathon des Sables yarışı yapın. Altı gün, 50 derece, 254 kilometre - Fas'taki Sahra Çölü'nün karşısındaki bu ultra maratonun nedenlerinden bazıları, dünyanın en zorlu yarışı olarak biliniyor.
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Afrika'daki Zambezi nehrinde (en zoru olarak bilinir) rafting yapabilirsiniz.
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Avustralya'da liman köprüsü tırmanışı yapabilirsiniz. Sidney Limanı Köprüsü'nün zirvesinde 2000'den fazla evlenme teklifi yapılmıştır.
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Büyük beyaz köpekbalıkları ile yüzün (Güney Afrika)
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İngiltere'de dünyanın en büyük dönme dolabına binebilirsiniz.
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Şili'de 563 kilometre uzunluğunda tırmanan yolda Wenger Patagonya Keşif Yarışı yapabilirsiniz.
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İsviçre Alpleri'nde yer alan Lauterbrunnen vadisi ise orta seviye ve ileri seviye wingsuit pilotları için kurulan alanda wingsuit atlayışı yapabilirsiniz.
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Finlandiya'da donmuş suda yüzebilirsiniz.
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Güney Afrika'da dünyanın en yüksek (280 metre) zip yolculuğunu yapabilirsiniz.
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3 tekerlekli Rickshaw Run ile Hindistan'da gezinti yapabilirsiniz.
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Antartika'da deniz kanosuyla gezinti yapabilirsiniz.
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53 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan ve saatte 180 kilometre hızla serbest düşebilirsiniz. Zambiya'da Ölüm Damlası sizi bekliyor.
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Bolivya'nın ölüm yolunda bisikletle gezebilirsiniz. (300 kişinin öldüğü iddia ediliyor.)
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Büyük beyaz köpekbalıkları, devasa dalgalar Avustralya'daki Shipstern Bluff'un dünyanın en tehlikeli sörf noktalarından biri olduğunu unutmayın.
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Meksika'da uçurum dalışı yapabilirsiniz.
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Çin'de dünyanın en uzun teleferik yolculuğunu yapabilirsiniz.
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ABD Colorado'da dünyanın en heyecan verici buz tırmanışını yapabilirsiniz.
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CNN International Türkiye'den de Kapadokya'daki sıcak hava balonunu eklemiş. Şu şekilde bahsetmiş; "Dünyayı keşfetmenin en eski ve en iyi yollarından biri. Kapadokya'nın nefes kesici manzaraları, bölgenin köylerinin üzerinde açık gökyüzünde sessizce ilerleyenleri selamlıyor."
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Anahtar Kelimeler:
Cesaret Kapodokya

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