HABER

Cesaria Evora Tribute Orkestrası Bursa'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 02:52 | Son Güncelleme

Cesaria Evora Tribute Orkestrası Bursa'da konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Cesaria Evora Tribute Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Cabo Verde'nin hasret, aşk ve deniz kokan şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran, son yıllarda dünya müziğinin kazandığı en özel isimlerden biri haline gelen çıplak ayaklı diva Cesaria Evora'nın müzikleri, Cesaria Evora Orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Konserde, Cesaria Evora Tribute Orkestrası, sevilen şarkılarından oluşan geniş ve eğlenceli repertuvara yer verdi.

Bursalı müzikseverler zaman zaman çalınan şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendi.

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastıAfyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bursa Festivali Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Cesárıa Évora Trıbute

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Merakla beklenen rapor sonrası Türkiye'den açıklama!

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.