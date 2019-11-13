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Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı "Altınları ben aldım ama ben öldürmedim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta geçtiğimiz Eylül ayında 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, evinin yakınındaki çalılık alanda 5 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanarak ceza evine gönderilen komşusu Ahmet Sarı, ifadesinde Biryan’ı bahçede ölü olarak gördükten sonra bilezik ve küpesini alarak sattığını, ancak öldürmediğini iddia etti.Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, geçtiğimiz Eylül ayında Yenimahalle Dilektepe Sokak’taki ikamet ettiği evinden kayıplara karıştı.

Zonguldak’ta geçtiğimiz Eylül ayında 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, evinin yakınındaki çalılık alanda 5 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanarak ceza evine gönderilen komşusu Ahmet Sarı, ifadesinde Biryan’ı bahçede ölü olarak gördükten sonra bilezik ve küpesini alarak sattığını, ancak öldürmediğini iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, geçtiğimiz Eylül ayında Yenimahalle Dilektepe Sokak’taki ikamet ettiği evinden kayıplara karıştı. Eşinin her sabah bahçeye gittiğini, olay günü de erkenden bahçeye gidebileceğini düşündüğünü ancak günün ilerleyen saatlere kadar haber alamayınca polise haber verdiklerini anlatan 86 yaşındaki Murat Biryan, eşinden gelecek haberi bekledi. Bu sırada ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone havalandıran ekipler yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yaptı. Köpekle iz süren ekipler evin yakınındaki çalılık alanda kadının cesedini buldu. Cesedin bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 69 yaşındaki kadının ölümünde cinayet şüphesi değerlendirildi.

"Altınları ben aldım ama ben öldürmedim”
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri toplanan tüm delillerin ardından Ahmet Sarı’yı önceki gün gözaltına aldı. Ahmet Sarı verdiği ifade de Sultan Biryan’ı yerde yatarken gördüğünü. Altınları ben aldım ama Sultan Biryan’ı öldürmediğini ifade ederek güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde ise susma hakkını kullandı. İfadesinin ardından Zonguldak Adliyesine getirilen Ahmet Sarı, mahkemedeki ifadesinde ise karakoldaki ifadesini yineledi. Ahmet Sarı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ’kasten öldürme’ ve ’gasp’ suçlarından tutuklandı.
“Kayıp kadının bileziğini kuyumcuda bozdurmuş”
Cinayet Büro ekiplerinin olay günü kent merkezindeki kameraları incelediğinde zanlının bir kuyumcu dükkanına girdiği tespit edildi. Zanlının bir adet bilezik ve küpeleri kuyumcuya götürdüğü burada sattığı öne sürüldü. Kuyumcunun güvenlik kameralarını inceleyen polisler, fiziki ve teknik takibin ardından yakaladıkları Ahmet S.’yi gözaltına aldı. Ancak zanlı sorgusunda suçunu itiraf etmedi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ahmet S., Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı ’kasten adam öldürme’ ve ’hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Cenazede ağlayıp başsağlığı dilemiş
Evinin yakınındaki bahçede cesedinin üzeri çalılarla kapatılmış halde bulunan Sultan Biryan’ın damadı Yahya Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Bize Ahmet S.’nin yakalandığını, kuyumcuda bileziği bozdururken fotoğrafı olduğunu öğrendik. Eşim bileziklere baktı. Kayınvalideme ait olduğunu tespit etti. Bir bileziği vardı. Bir de küpeleri vardı. Aynı şekilde kayınvalideme ait olduğunu tespit ettiler. Şu anda tutuklandı galiba. Herhangi bir sıkıntı yoktu" dedi.

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