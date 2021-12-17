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Cesedi boş arazide bulunmuştu! Eski sevgilisi suçunu itiraf etti

17.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boş arazide bulunan kadın cesedi ile ilgili olay aydınlatıldı. Kezban Meşe (29) olduğu belirlenen kişinin eski erkek arkadaşı K.A. (27) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. K.A. ifadesinde, araçta tartıştıkları sırada bir anlık sinir ile Meşe'yi tabanca ile başından vurduğunu itiraf etti. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları!

Cesedi boş arazide bulunmuştu! Eski sevgilisi suçunu itiraf etti

Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Yağmur Sokak’ta dün sabah saatlerinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve başından tabanca ile tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kadının Kezban Meşe olduğunu belirleyen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, boş araziyi gören kamera olmaması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

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MEŞE'NİN TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Kezban Meşe'nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, cesedin bulunmasından 4 saat sonra genç kadının eski sevgilisi K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda K.A., sabah saatlerinde Kezban Meşe ile buluştuklarını, araçta yaşadıkları tartışma sonrasında anlık bir sinirle tabancasını çıkararak başına bir el ateş ettiğini, daha sonra cesedi boş araziye attığını itiraf etti. K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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