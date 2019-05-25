HABER

Cesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, 24 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenazesinin yapılan DNA incelemesinde İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer alan ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırının faillerinden 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi. Saldırıya katıldığı belirlenen 'Mazlum Karakoçan' kod adlı PKK'lı Deniz Düzgün de geçen yıl öldürülmüştü.   İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan günü merkez kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada PKK'lı bir teröristin cesedi bulundu.

Cesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktı

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, 24 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenazesinin yapılan DNA incelemesinde İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer alan ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırının faillerinden 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi. Saldırıya katıldığı belirlenen 'Mazlum Karakoçan' kod adlı PKK'lı Deniz Düzgün de geçen yıl öldürülmüştü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan günü merkez kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada PKK'lı bir teröristin cesedi bulundu. Operasyon bölgesinde alınan teröristin cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, PKK'lı 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol'a ait olduğu olduğu belirlendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer aldığı ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in faili olduğu belirtildi. Açıklamada, "24 Nisan 2019 tarihinde Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde, cesedin terör arananlar gri listede bulunan 300 bin lira ödülü 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol isimli geçen yıl etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu bölücü terör örgütü mensubu Ertan Erol’un 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22 Ağustos 2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26 Eylül 2015 tarihinde merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi, olaylarına katıldığı tespit edilmiştir" denildi.
YOLA PATLAYICI TUZAKLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Cesedi bulunan terörist Ertan Erol'un, 2016 yılının haziran ayında, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalıştığı sırada yapılan top atışlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede olan bir grup teröristin cesedini olay yerinden alarak ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.
TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ
PKK'lı Ertan Erol'un, 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ankara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil'in kardeşi olduğu öğrenildi.
FAİLLERDEN BİRİ DE GEÇEN YIL ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada geçen yıl 2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında yapılan operasyonda 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, 'Mazlum Karakoçan' kod adlı Deniz Düzgün'ün, Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu belirlenmişti.
FOTOĞRAFLI

Cesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktıCesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktıCesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktıCesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Sandıklı Belediyesi’nde bayram hazırlıkları başladıSandıklı Belediyesi’nde bayram hazırlıkları başladı
Basın Yayın Derneği iftar programı düzenlediBasın Yayın Derneği iftar programı düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar'dan net mesaj: En samimi beklentimiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.