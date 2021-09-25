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  4. Cesedi bulunamadı! Iraklı kayıp Sally için gözyaşları sel oldu

Cesedi bulunamadı! Iraklı kayıp Sally için gözyaşları sel oldu

25.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, kaybolduktan sonra Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürülerek, parçalara bölündüğü ihtimali üzerine her yerde aranan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) arkadaşları, anma programı düzenledi. Sally’nin fotoğrafı önünde tütsü ve mum yakan arkadaşları, gözyaşı döktü.

Cesedi bulunamadı! Iraklı kayıp Sally için gözyaşları sel oldu

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 2 kızından Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiğini tespit etti. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ÇORABINDA KAN BULUNDU

Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally’nin kan izleri belirlendi. Sally’nin Mohammed tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulurken, ayrıca araştırma ekibi kuruldu. Son deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde de arama çalışması başlatıldı.

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Cesedi parçalara böldüğü iddia edildi! Iraklı Sally'nin bedeni şehir çöplüğünde aranıyorCesedi parçalara böldüğü iddia edildi! Iraklı Sally'nin bedeni şehir çöplüğünde aranıyor

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sally için arkadaşları, Kırmızıtoprak Mahallesi Kanlıkavak Parkı'nda bir araya gelerek, anma etkinliği düzenledi. Sally’nin fotoğrafının önüne çiçekler koyan arkadaşları, tütsü ve mum yakarak, dua ederken, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Anma etkinliğinde Sally’nin kız kardeşi Tabarek de yer aldı.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Eskişehir
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