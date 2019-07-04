HABER

Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, komşuları Erkan K.'nin (19), 2 yıl önce kaybolan kızları Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından acılı aile, cesedin bulunması için eylem yaptı.

Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, komşuları Erkan K.'nin (19), 2 yıl önce kaybolan kızları Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından acılı aile, cesedin bulunması için eylem yaptı. Anne Yeter Koçaklı, "Ben evladımı arıyorum, anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum" dedi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nesrin Koçaklı, 2 yıl önce kaybolmasının ardından polisin yaptığı arama çalışmasında bulunamadı. İhbar üzerine dosyayı tekrar açan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı ve komşusu Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cep telefonu kayıtlarına bakıp, mahallede çalışma yürüten polis, Erkan K.'yi 27 Haziran'da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Nesrin Koçaklı'yı liman arkasında denize attığı iddia edilen Erkan K., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Erkan K., 'kuvvetli suç' şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'MEZARINI BİLMEK İSTİYORUZ'
Anne Yeter Koçaklı, ağabeyi Emrah Koçaklı ve yakınları ile birlikte Nesrin'in cesedinin bulunması için yürüyüş düzenledi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na yürüyen aile, 'Öldüğü belli cenazesi yok' yazılı pankartı açtı. Nesrin Koçaklı'nın eniştesi Ultay Demir, katilin bulunduğunu belirterek, polise teşekkür etti. Ailesinin ve yakınlarının perişan olduğunu kaydeden Demir, "Biz büyüklerimizden, savcımızdan, emniyet teşkilatımızdan cenazeyi bulmasını istiyoruz. Bizim kızımız kendini denize atacak kadar cahil değil. Biz katile en ağır ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim tek isteğimiz var; Nesrin Koçaklı'nın mezarını bilmek istiyoruz" diye konuştu.
'KIZIMIN CENAZESİNİ İSTİYORUM'
Yürüyüş eyleminde gözyaşı döken anne Yeter Koçaklı, 2 yıldır uyumadığını dile getirerek, "Ben evladımı arıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum. Mezarına gidip, Kur'an okumak istiyorum. Cenazesi yoksa bir kemiğini istiyorum. Katiline sorulsun, bize söylesin. Kızımın cenazesi nerede?" dedi.
Eylem, kalabalığın bir süre slogan atmasının ardından sonra erdi.

FOTOĞRAFLI

Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorumCesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorumCesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorumCesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandıMEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Akyurt’ta Camiden Sahaya Futbol Turnuvası başladıAkyurt’ta Camiden Sahaya Futbol Turnuvası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.