Cesedi bulunan ABD'li cinayete kurban gitmiş

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan 80 yaşındaki ABD vatandaşının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Şişli İnönü Mahallesi'nde 26 Ağustos günü kötü kokular gelen bir eve giren polisler tarafından banyoda çürümüş halde cesedi bulunan ABD vatandaşı Loren Irville Senseman'a (80), İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda, Senseman'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ABD'de çalıştığı ilaç firmasından emekli olduktan sonra 15 yıl önce İstanbul'a yerleşen Senseman'ın komşularının ifadesine başvururken, evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi.
Yapılan çalışma sonucunda, Senseman'ın evine Suriye uyruklu 2 kişinin girdiği belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen Suriyeli Baha H.H. (21) ve arkadaşı Marey E.E'yi (19) Kasımpaşa'da saklandıkları adreste yakaladı.
Emniyetteki sorgulamalarında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüphelinin, Senseman ile Taksim'de bir barda tanıştıklarını, evine gelip öldürdükten sonra cep telefonunu alıp sattıklarını öne sürdükleri bildirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Baha H.H. ile Marey E.E. adliyeye sevk edildi.
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