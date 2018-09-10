HABER

Cesedi bulunan ABD'li cinayete kurban gitmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

ABD vatandaşı Senseman'ı öldürdükleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan 80 yaşındaki ABD vatandaşının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Şişli İnönü Mahallesi'nde 26 Ağustos günü kötü kokular gelen bir eve giren polisler tarafından banyoda çürümüş halde cesedi bulunan ABD vatandaşı Loren Irville Senseman'a (80), İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda, Senseman'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ABD'de çalıştığı ilaç firmasından emekli olduktan sonra 15 yıl önce İstanbul'a yerleşen Senseman'ın komşularının ifadesine başvururken, evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi.

Yapılan çalışma sonucunda, Senseman'ın evine Suriye uyruklu 2 kişinin girdiği belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen Suriyeli Baha H.H. (21) ve arkadaşı Marey E.E'yi (19) Kasımpaşa'da saklandıkları adreste yakaladı.

Emniyetteki sorgulamalarında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüphelinin, Senseman ile Taksim'de bir barda tanıştıklarını, evine gelip öldürdükten sonra cep telefonunu alıp sattıklarını öne sürdükleri bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Baha H.H. ile Marey E.E. adliyeye sevk edildi.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istediÇorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi
Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktıMersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD uyruklu adliye ceset cinayet gözaltı otopsi Suriye uyruklu Şişli

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.