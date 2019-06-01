Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49) öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y.'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla birlikte boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Polis aramaları sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli Karayolu Cehennem Deresi Mevkii'nde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, dün sabah da aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Naldöken Mevkii'nde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Saat 16.00 sıralarında ise ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulundu. Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EŞİ VE ARKADAŞIYLA EVDE BOĞDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Yılmaz'ın en son Lütfiye Y.(34) ile görüştüğü tespit edildi. Polis, dün akşam Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak, Lütfiye Y. ve eşi Muhammet Y.'yi (37) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Lütfiye Y., ifadesinde, Halit Yılmaz ile 4 yıldır ilişkileri olduğunu, evlendikten sonra da ilişkilerinin devam ettiğini, eşinin bunu öğrendiğini , bunun üzerine 24 Mayıs Cuma günü Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle evine çağırdığını anlattı. Lütfiye Y., Halit Yılmaz'ı eşi Muhammet Y. ve arkadaşı Şükrullah T. (35) ile evde boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

'CESEDİ ORMANA ATTIK'

Lütfiye Y. ve eşi, cesedi araçlarının bagajına koyarak, Antalya- Korkuteli Karayolu Naldöken Mevkii'nde ormanlık alana attıklarını, Halit Yılmaz'ın aracını da Cehennem Deresi'nde uçuruma yuvarladıklarını söyledi. Polis, çiftin ifadeleri üzerine Şükrullah T.'yi Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Halit Yılmaz'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.