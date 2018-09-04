Cesedi bulunan Instagram modelinin ölümündeki sır perdesi aralanıyor

190 milyon dolar değerindeki Mayan Queen IV adlı süperyatta çalışan modelin ilk otopsisi yapıldı.

Otopsiye göre, McNamara bir iple asılarak öldü.

Avustralyalı 20 yaşındaki modelin bir cinayete mi kurban gittiği veya intihar mı ettiği henüz net değil.

İngiliz basınına konuşan bir adli tıp yetkilisi, kurbanın cesedinin çok kötü durumda olduğunu açıkladı.

Sinead McNamara'nın annesi Kylie ile kız kardeşi Lauren de kara haberi alır almaz Yunanistan'a geldi.

Adli tıp yetkilisi, anne ve kız kardeşine morga kaldırılan cesedi görmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sinead McNamara, gezdiği ülkelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla Instagram'da popüler oldu.

Mayıs ayında bu yana Meksikalı gümüş kralı Alberto Bailleres'in yatında çalışmaya başladı. 87 yaşındaki milyarder, yaz boyunca lüks yatla Ege kıyılarını dolaştı.9,6 milyar dolarlık servete sahip olan Bailleres'in son durağı, Yunanistan'ın batısındaki Kefalonya Adası'ydı. Genç modelin çalıştığı altı katlı yat, Argostoli Marinası'na demirledi.Lüks yatta, Cuma gününün ilk saatlerinde kimsenin beklemediği bir şey oldu. Yatın arkasında Sinead McNamara asılmış halde bulundu.

