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Cesedi bulunan kayıp çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de  7 Haziran'dan beri kayıp olan ve bu sabah Halkalı'da park halindeki bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde cansız bedenine ulaşılan zihinsel engelli Ali Atabey'in (10) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 7 Haziran'dan beri kayıp olan ve bu sabah Halkalı'da park halindeki bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde cansız bedenine ulaşılan zihinsel engelli Ali Atabey'in (10) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Küçük çocuğun babası, cenaze aracının çıkışı sırasında gözyaşı döktü.

Küçükçekmece'de, 7 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan, Orhan Saral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi, zihinsel engelli Ali Atabey'in cansız bedenine bu sabah ulaşılmıştı. Ailesinin 3 gün önce bir televizyon programına da çıkarak aradığı çocuk, Halkalı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde kapıları açık şekilde park halinde bulunan ve kullanılmayan bir minibüs ile duvarın arasında sıkışmış halde bulunmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin, çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu belirlemesi üzerine, Ali Atabey'in cansın bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsinin ardından cansız bedeni cenaze aracına konularak, yakınlarına teslim edilen Ali Atabey'in Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldığı sırada acılı babası gözyaşı döktü. Cenaze, yarın öğle namazına müteakiben Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camii'nde yapılacak olan törenin ardından toprağa verilecek.

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