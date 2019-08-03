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Cesedi bulunan kayıp gencin cenazesi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik, defnedildi.Adıyaman kent merkezindeki evinden 3 gün önce ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik’in cesedi Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarla içerisinde bulunmuştu.

Adıyaman’da kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik, defnedildi.
Adıyaman kent merkezindeki evinden 3 gün önce ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik’in cesedi Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarla içerisinde bulunmuştu. Çelik’in vücuduna aldığı 6 adet bıçak darbesiyle öldüğü belirlenirken olayla ilgili şüpheli Murat Ç. ise Antalya’da yakalandı.
Antalya’da polis sorgusunda suçunu itiraf eden Murat Ç., çocuğun cesedini bıraktığı yeri de söyledi. Hüseyin Nasrullah Çelik’in cansız bedenine ulaşan ekipler, Adıyaman Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesedi otopsi yapmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Otopsi sonrasında morgdan alınan cenaze Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte toprağa verildi.

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