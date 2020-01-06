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  4. Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Farid Mohammedi’ye ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri 740 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek cinayet şüphelilerinin, 1’i kadın 3 Afgan olduğunu tespit etti. Ankara’da yakalanan şüpheliler cinayeti itiraf ettiler.

Afyonkarahisar kent merkezi Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi’ndeki kiralık evden 20 Aralık’ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.’ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi’ye ait olduğu belirlendi. Mohammedi’nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi. Mohammedi’nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

AFYON EMNİYETİ 740 SAATLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi. Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilerin, 10 Aralık’ta Ankara’ya kaçtığı belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde; cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını anlattı. Şüpheliler, Mohammedi’yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini söyledi. Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, daha sonra taksiyle gece vakti Ankara’ya kaçtıklarını anlattı. Şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ayrıca; şüphelileri Ankara’ya götüren taksiciye, ’yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak’ suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi.

(İHA)

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