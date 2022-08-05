Cesedi evin bodrumunda saklamış! Kahreden detay ortaya çıktı

Konya Çumra'da bir kişi, nedeni bilinmeyen bir sebeple tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürdü. Eşini öldüren Bayram Süner tutuklanırken kadının babası Ramazan Şahin, "Kızım evden ayrılarak yaklaşık 25 gün bizde kaldı hatta boşanma davası açmak için dilekçe de vermişti ancak en büyük kızını evlendirecekleri için 'Baba, çocuklar evlenecek, onların yüzü gülsün.' diyerek bu kararından vazgeçti. Haftaya düğün olacaktı." dedi.

CESEDİ EVİN BODRUMUNDA SAKLAMIŞ

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner ve 4 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

"HAFTAYA DÜĞÜN OLACAKTI"

Öldürülen Fadim Süner'in babası Ramazan Şahin, gazetecilere, kızının 20 senedir Bayram Süner ile evli olduğunu, dört çocuklarının bulunduğunu söyledi.

Kızıyla damadı arasında daha önce de geçimsizlik olduğunu belirten Şahin, "Kızımızı 20 senedir hiç güldüremedik. Daha önce bir kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Kızım evden ayrılarak yaklaşık 25 gün bizde kaldı hatta boşanma davası açmak için dilekçe de vermişti ancak en büyük kızını evlendirecekleri için 'Baba, çocuklar evlenecek, onların yüzü gülsün.' diyerek bu kararından vazgeçti. Haftaya düğün olacaktı." ifadelerini kullandı.

Şahin, kızının daha önce gördüğü şiddet olaylarını huzursuzluk olur düşüncesiyle kendilerinden gizlediğini dile getirdi.

"KIZIMI ÖNCE DARP ETMİŞ, SONRA DA SİLAHLA VURDUĞI SÖYLENİYOR"

Olay günü Bayram Süner'in kendisini aradığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Fadim'in kaybolduğunu iddia etti. Ben de evin çevresinde veya kızının düğün hazırlıklarıyla meşgul olabileceğini, merak etmemesini söylemiştim. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri ilk başta kapıyı açamamışlar. Bayram kapıyı da üzerine kilitleyip gitmiş, anahtarı da bulamadık. Demir kapıyı levyeyle zorla açmışlar. Kızımı kanlar içinde yerde yatarken bulmuşlar. Kızımı önce darbetmiş, sonra da silahla vurduğu söyleniyor. En azından kapıyı üzerine kilitlemeyip ambulansı arasaydı belki kızım hayatta olacaktı. Hukuki süreci başlatacağız. Adalet istiyoruz, en ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Bizim yavrumuza oldu, başkalarınınkine olmasın."

Kaynak: AA-DHA

