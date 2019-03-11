Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra bulunmuştu

İzmir’de kaybolduktan 8 yıl sonra cesedi ormanlık bir alanda bulunan Mürüvvet Yaradılmış’ı öldürdüğü iddia edilen emlakçı Ömür Gür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, emlakçının eski eşi olan Şermin Kalafatlı hakkında da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kaybolduktan 8 yıl sonra Foça’da ormanlık bir alanda cesedi bulunan Mürüvvet Yaradılmış’ın (55) öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gür, Şermin Kalafatlı ve tutuksuz sanık Okan Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Ömür Gür’ün “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, Ömür Gür’ün eski eşi olan tutuklu sanık Şermin Kalafatlı’nın da “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddia makamı, tutuksuz sanık Okan Y.’nin ise olayla ilgili maddi delil bulunmaması sebebiyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.