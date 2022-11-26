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  4. Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayette yeni gelişme: Aynı aileden 3 kişi tutuklandı

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayette yeni gelişme: Aynı aileden 3 kişi tutuklandı

26.11.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 10 gün haber alınamayan ve Sakarya'nın Hendek ilçesi mevkiinde aracında ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Erdal Sakız ile aralarında para meselesi oldukları öğrenilen ve gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayette yeni gelişme: Aynı aileden 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız cinayeti soruşturmasında, aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

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ARACINDA VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam dağı ormanlık alanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan yara izi olan cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde olayın ardından Kurudere Mahallesi'nde fındık tüccarı E.K.'ya ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirerek çalışma yürüttü.

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3 YAKINI TUTUKLANDI

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan Erdal Sakız'ın oğlu T.S, eşi N.S. ve ilişki yaşadığı öğrenilen N.B., kuzeni E.S., yeğeni R.S. serbest bırakıldı. Aralarında para meselesi oldukları öğrenilen fındık tüccarı E.K., eşi L.K. ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı. (DHA)

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