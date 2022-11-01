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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu... Her şeyi itiraf etti! Kan donduran sözler: 'Kalp krizi geçirdi, korktum parçaladım'

01.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te, bir apartmanda parçalara ayrılmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Kimliği belirlenen cesedin, 25 Ekim'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Celal Han'a ait olduğu öğrenildi. Emekli İETT şoförü Celal Han'ın katil zanlısı S.K. (78), polisin çalışması ile yakalandı. S.K. ifadesinde, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti. S.K.'nin "Kalp krizi geçirdi. Korktum parçaladım" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu... Her şeyi itiraf etti! Kan donduran sözler: 'Kalp krizi geçirdi, korktum parçaladım'

Fatih’te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış halde erkek cesedi bulunmuştu. İncelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim’den bu yana kayıp olan Celal Han’a (65) ait olduğu ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilk olarak Celal Han’ın Sarıyer’deki evinde inceleme yaptı. Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han’ın Fatih’e gittiğini belirledi. Fatih’teki kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han’ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin S.K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

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CESEDİ PARÇALARA AYIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadesi alınan S.K.nin "Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. O öldükten 2 gün sonra cesedi parçalara ayırdım. Kollar, bacaklar ve vücudu ayrı ayrı poşetlere koydum. Başını ise bir kutuya koyarak kaldırdım. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

Celal Han’ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı S.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Celal Han’ın yolda yürüdüğü, bir süre sonra S.K.’nin de yanına geldiği ve birlikte yürümeye devam ettikleri görüldü. Bir başka görüntüde ise, S.K.’nin tek başına yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

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İHA-DHA

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cinayet Fatih ceset

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