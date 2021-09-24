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Cesedi parçalara böldüğü iddia edildi! Iraklı Sally'nin bedeni şehir çöplüğünde aranıyor

24.09.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally'in (20) arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek bulunduğu evden çıkarıldığı ihtimali üzerine şehir çöplüğünde de arama başlatıldı.

Cesedi parçalara böldüğü iddia edildi! Iraklı Sally'nin bedeni şehir çöplüğünde aranıyor

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi, gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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TESTERE, BIÇAK VE ÇORABINDA KAN İZLERİ BULUNDU

Polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi. Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally’in Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu. Son deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı.

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KOKU VE METAN GAZI ARAMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan şehir çöplüğünde yoğun metan gazı ve ağır koku nedeniyle arama çalışmaları da güçlükle sürdürülüyor. Polisin özel eğitimli kadavra köpeği de aramalara katılırken, özel kıyafetli ekipler ile köpek, ağır koku nedeniyle aralıklarla çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sally'nin cesedine dair herhangi bir iz bulunamadı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Eskişehir Irak
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