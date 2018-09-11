Cesedi, TEM Otoyolu'ndaki tesise atıp kaçtılar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Çekya vatandaşı Rumeys Kantae'nin (38) TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde cesedi bulundu. Cesedin, araçla gelen kişilerce bırakıldığı belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, TEM yolu Körfez ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çimlerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis, cesedin Çekya vatandaşı Rumeys Kantae'ye ait olduğunu saptadı. Dinlenme tesisinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cesedin bir araçla getirilip bırakıldığını tespit etti.
Vücudunda darp ve yara izi olmadığı belirtilen Kantae'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Polis, Kantae'nin cesedini bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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