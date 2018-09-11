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Cesedi, TEM yolundaki tesise atıp kaçtılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

PASAPORTU SAHTE ÇIKTI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolundaki dinlenme tesisinde bulunan cesedin üzerinden çıkan Rumeys Kantae üzerine düzenlenen Çekya pasaportunun sahte olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

PASAPORTU SAHTE ÇIKTI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolundaki dinlenme tesisinde bulunan cesedin üzerinden çıkan Rumeys Kantae üzerine düzenlenen Çekya pasaportunun sahte olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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