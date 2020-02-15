Cesedi viyadük altında çıplak halde bulunmuştu... Cinayeti sim kart aydınlattı

10 Şubat günü Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde TEM otoyolu Beylikçayır Viyadüğü altında çıplak halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi, cesede yakın bir yerde ise ölen kişiye ait kıyafetler bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan kıyafetleri inceledi. Ekipler, bir GSM operatörüne ait üzerinde PIN, PUK numaraları ve hatta diğer kişisel bilgiler yazılı olan sim kartı çıkartılmış haldeki karta ulaştı. “Sim kart” üzerinde bulunan bilgilerden yola çıkan ekipler, çıplak halde bulunan cesedin kimliğini tespit etti. Ölü bulunan kişinin İran uyruklu İsviçre vatandaşı Taher Banai Shahwerdi (44) olduğu belirlendi.

İRANLININ EŞYALARI ŞÜPHELİLERİN EVİNDE BULUNDU

Cesedin kimliğinin belirlenmesinin ardından ekiplerin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu cinayet ihtimalini yükselten bilgilere ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili 4’ü yabancı uyruklu 1’i kadın toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda öldürülen Taher Banai Shahwerdi’ye ait cep telefonu, kol saati ve Shahwerdi’ye imzalatılmış 200 bin TL’lik senet ile 10 bin TL nakit para bulundu.