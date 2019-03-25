HABER

Ceset bulduğu ihbarını yapan kişi, katil zanlısı olarak tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ceset bulduğu ihbarını yapan kişi, katil zanlısı olarak tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Çumra ilçesinde birlikte alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yaptıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Koyuncu (45) ve beraberindeki iki kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan, ihbarı yapan Mustafa Koyuncu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken M.S. ve B.K. serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Koyuncu, 21 Mart'ta 112 Acil Servis'i arayarak beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirlemiş, ihbarı yapan Koyuncu ile beraberindeki M.S. ve B.K'yi gözaltına almıştı.

Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, kendisine bir miktar borcu bulunan Akman'la akşam alkol aldıklarını, parayı istemesi üzerine alkolün de etkisiyle kavga ettiklerini ve başına sert bir cisimle vurduğunu, ardından evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin önüne attıklarını söylediği öğrenilmişti.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisiOmurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi
Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflardaFeridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cinayet zanlısı Çumra ilçesi Jandarma Konya tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.