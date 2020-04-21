HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

ABD’de koronavirüs nedeniyle 40 bini aşan ölümler sonucu New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi.

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

Koronavirüs salgınındaki vakaların en çok görüldüğü ABD’de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi.

Ceset kokusunu 1.5 kilometre öteden almalarıyla bilinen akbabalar virüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York şehrinde uçmaya başladı.

1587392625-673e1547b7bcd3b0dac4

Ceset kokusuna gelen akbabalar şehrin sembolleri etrafında uçuyor. Ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle morg işçilerinin cesetleri çarşafa sararak taşımasının ardından akbabaların geldiği belirtiliyor.

Akbabalar, Empire State Binası, Özgürlük Heykeli ve Times Meydanı’nda uçtu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesindeKoronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
akbaba ABD koronavirüs New York

En Çok Okunan Haberler

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

Sokakta yakalandı! Bu haliyle tanımak imkansız

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Diğer Haberler
İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

Koronavirüs salgınında son durum! Vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Koronavirüs kabusu büyüyor! 2,5 milyonu aştı

Çin hükümeti çiftçilere bambu fareleri üretmeleri için teşvik ödeneği verdi

Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

Prens Harry'nin kayınpeder ile yazışmaları basına sızdı

Prens Harry'nin kayınpeder ile yazışmaları basına sızdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.