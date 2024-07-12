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  4. Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış! Sosyal medyadan çağırdığı temizlikçi kızı katledip uzuvlarını kuyuya attı

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış! Sosyal medyadan çağırdığı temizlikçi kızı katledip uzuvlarını kuyuya attı

12.07.2024 12:56
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İstanbul'da 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki genç kızın tüyler ürperten bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre; sosyal medyadan ev temizliği ilanı veren güvenlik görevlisi, evine gelen genç kızı öldürdü, cesedini paramparça etti. Kızın uzuvlarını kutuya koyan şüpheli o kutuyla işyerine geldi, mesainin bitip herkesin çıkmasını bekledi ve harekete geçti!

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış! Sosyal medyadan çağırdığı temizlikçi kızı katledip uzuvlarını kuyuya attı

İşyerindekiler mesai bitene dek genç kızın cansız bedeninin parçalarıyla aynı ortamda çalışmaya devam etti. Mesai bittiğindeyse güvenlik görevlisi marketten çıkıp uzuvları yakınlardaki şantiye alanına attı. Tam 6 parça insan uzvu çıktı! Bu sabah ortaya çıkan olayla ilgili iddiada her satır tüyler ürpertti.

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YOLDAN GEÇENLER İNSAN UZVU FARK ETTİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde bir inşaatın önünden geçen çevre sakinleri yolda bir insan uzvuna rastladı, görür görmez telefona sarılıp polise ihbar ettiler.

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21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ 3 HAFTADIR KAYIPTI

Polis ekipleri son 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki genç kızın izini sürüyordu. Bu ihbarın üzerine hemen bölgeye geldiler.

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KÖTÜ KOKULARI TAKİP EDEN POLİSLER DAHA FAZLA İNSAN UZVU BULDU

Olay yerindeki telde ve topraktaki ayak boyutundaki göçükleri fark eden ekipler şantiyeye girdi. Şantiyeden yayılan kötü koku giderek yoğunlaşmaya başladı. Kokuyu takip eden ekiplerin karşısına merdiven boşluğu çıktı. Merdiven boşluğundan aşağı eğilip baktıklarında 1 metre 10 santim boyunda su birikintisi, suyun üzerinde de yine insan uzuvları vardı.

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GENÇ KIZA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Tam 6 parça insan uzvu olduğu fark edildi. Uzuvlar Adli Tıp'a gönderildi. Parmak izinden yapılan DNA analizinde, bu parçaların 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki genç kıza ait olduğu ortaya çıktı.

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YAKINLARDAKİ MARKETİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, şantiyeye çok yakın bir markette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

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TEMİZLİK İLANINDAN ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltındaki şüpheli polis ekiplerine verdiği ifadeye göre korkunç olay şöyle gelişti:

Şüpheli, sosyal medya üzerinden bir ev temizlik ilanına tıkladı. Oradan eve bir kadın çağırdı, bu kadın 21 yaşındaki genç kızdı. Şüpheli daha sonra kızı öldürüp cesedini parçalara ayırdı.

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CESET PARÇALARINI İŞYERİNE TAŞIMIŞ

O parçaları da kutuya koyup işyerine geldi, mesaisinin ardından, herkes gittikten sonra kutudan tek tek kızın uzuvlarını alıp şantiyeye attı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
ceset
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