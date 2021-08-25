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  4. Ceset parçalarıyla dolu! Ganalı eski futbolcunun buzdolabından çıkanlar dehşete düşürdü

Ceset parçalarıyla dolu! Ganalı eski futbolcunun buzdolabından çıkanlar dehşete düşürdü

25.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana, eski futbolcu ve spor yorumcusu Richard Gyamfi'nin buzdolabında üç insan kafasının bulunmasını konuşuyor. Ülkeyi şoka sokan ve halkın öfkelenmesine yol açan bu olay sonrası eski futbolcu tutuklanırken, Gyamfi de cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Ceset parçalarıyla dolu! Ganalı eski futbolcunun buzdolabından çıkanlar dehşete düşürdü

Gana'nın Abesim kasabasında meydana gelen tüyler ürperten olayda eski futbolcu Richard Gyamfi işlediği cinayetlerle kan dondurdu.

15 yaşındaki oğlunun günlerdir kayıp olması üzerine polise haber veren bir Ganalı, kan donduran olayların da ortaya çıkmasını sağladı. Polis, halkın da verdiği söz konusu ihbarları da değerlendirerek Richard Gyamfi'nin evine baskın düzenledi. Kanyi Daily haber sitesine göre, Gyamfi önce babaya oğlunu hiç görmediğini ve ortadan kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Ancak görgü tanıklarının da ifadeleri sonrası dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı.

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CESETLERİ BUZDOLABINA KOYMUŞ

Yapılan kısa bir arama sonucu polis, dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. Eski futbolcunun buzdolabında söz konusu çocuğun kesik kafası dışında folyolara sarılmış iki kesik baş daha bulundu. Bununla birlikte buzdolabının içinden parçalara ayrılmış vücut parçaları da çıkarıldı.

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Gana Polis Teşkilatı Halkla İlişkiler Müdürü Alexander Kwaku Obeng yerel basına, "Cenazeler, soruşturmayı desteklemek için adli analizlerin yapılması için Accra'daki Gana Polis Teşkilatı hastane morguna taşınıyor. Öldürülen kişilerin ailelerine, halka ve polis memurlarına psikolojik destek verilecek. Söz konusu kişi şu an gözaltında'' dedi.

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