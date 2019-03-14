'Ceset yoksa suçta yok' diye plan yaptılar

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te kaybolduktan 3 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erman Kızıltan'ı (33) öldürmekle suçlanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 4 sanığın, "Ceset yoksa suç da yok" diyerek, plan yaptıkları ortaya çıktı.

İzmit’te elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015 günü en son eşiyle telefonla konuştuktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen Kızıltan'ın izine rastlanmadı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Erman Kızıltan'ın kayboluşundaki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu. MOBESE kayıtları ile çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen özel ekip, geçen yıl Temmuz ayında Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçeleri ile İstanbul Ataşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kızıltan'ın kaybolmasından kısa süre sonra gözaltına alınıp, 'delil' yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılan Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ikinci kez gözaltına alındı.

BİRİ İTİRAF ETTİ, CESET BULUNDU

Sorguya alınan şüphelilerden biri, Erman Kızıltan'ı öldürüp, gömdüklerini anlattı. Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazıda Kızıltan'ın cesedi bulundu. Zanlılardan Adem Güneş de polisteki ifadesinde daha önce iş yerinde çalışan Erman Kızıltan'ı, kendi iş yerini kurup, müşterileri ile iş yapmasına kızdığı için öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

ÖNCE BAHÇEYE GÖMMEYİ DÜŞÜNMÜŞLER

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile öldürülen Erman Kızıltan’ın ailesi katıldı.

Sanıklardan Cemil Öner, "Bazı sesler duydum. İş yerine doğru ilerleyip, içeriye girdiğimde maktulü yerde gördüm. Maktulü kimin vurduğunu görmedim. Maktulü yerde öylece yatarken görünce şok oldum ve iş yerinden hemen çıktım. Aracıma bindim, Kartepe'de bulunan evime geldim. Adem de geldi. Yaklaşık bir saat sonra Tarık ve Halil de yanımıza geldi. Daha sonra Halil, özel bir işi olduğunu söyleyerek, aracımı istedi. Aracı alıp yanımızdan ayrıldı. Adem ve Tarık da araçlarına binerek iş yerlerine gitmek üzere ayrıldı. Bir saat sonra Adem ve Tarık, cesedi araçlarının arkasına koyup bahçeme getirmişler. Bahçeme gömmek istediler, izin vermedim. Kartepe'deki ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Dördümüz cesedi alarak, Kartepe'ye ormana gittik. Ormanlık alana girdik, araçta kaldım. Çünkü sağlık sıkıntılarım vardı. Diğerleri cesedi, yol kenarında bir yere gömdü. Maktulün öldürülmesiyle ilgili bir alakam yoktur. Maktulü tanımam. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısının, karakola giderek olayı neden anlatmadığını sorması üzerine Öner, "Cesedi görünce şok olmuştum. Cesedi bahçeme getirdiklerinde Adem, 'Ceset yoksa suç da yok' dedi. Olanları anlatmamayı aramızda kararlaştırdık. Kürek ve kazmalar bana ait. Sadece eşlik ettim. Cinayetin işlendiğini söyleyemezdim, çünkü neyle karşı karşıya kaldığımı bilmiyordum. Baskıya rağmen kollukta sürekl, Adem'i hedef gösterdim. Olayın şoku ile ne yaptığımı bilmiyordum, korktum. Ne karar aldıysak ona uyarak, söylemedim" diye cevap verdi

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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