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Cesetler paramparça olduğu için... Herkesi tedirgin etti! İzmir'deki vahşette katil hakkında şok detay: 3 gün önce bakın ne yapmış

19.06.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, dün İzmir'den gelen korkunç haberle sarsıldı. Bir evdeki derin dondurucuda 4 kişinin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Çeşme'de yakalanan katil zanlısının, öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi. Mahallelilerin olaydan 3 gün önce yaşandığını anlattığı, katille ilgili bir detay tedirginliği artırdı. Cesetler paramparça halde olduğu için DNA testi yöntemine başvurulacağı öğrenildi.

Cesetler paramparça olduğu için... Herkesi tedirgin etti! İzmir'deki vahşette katil hakkında şok detay: 3 gün önce bakın ne yapmış

İzmir Bayraklı'da polis, çilingir yardımıyla girdiği evin derin dondurucusunda 3, buzdolabında 1 kişinin cansız bedenini buldu. Korkunç olayda cansız bedenlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu belirlendi. Çeşme'de yakalanan katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

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CESETLER DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

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KATİL SEVGİLİ ÇEŞME'DE YAKALANDI

Yeni Asır'dan Fatih Şenol'un haberine göre katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

CESETLER PARAMPARÇA, DNA TESTİ ALINACAK

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

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DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız. 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

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