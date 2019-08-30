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Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bursa'da bir gün arayla cansız bedenleri bulunan Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral'in (29), olaydan 1 gün önce arkadaşları H.K. (30) ile cep telefonu üzerinden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.K.'nın ifadesinde, ''Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi ve boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz de koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa'daki Kirmasti Deresi kenarında, iki gün önce, bölgede gezenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde cesedin, Cem Fidan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dün akşam saatlerinde yine bölgede gezen bir grup, dere kenarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Cengiz Meral'e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, Cengiz Meral'in Cem Fidan'ın arkadaşı olduğu belirlendi. Ayrıca, Meral'in ailesinin 1 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

'BOĞULDUKLARINI DÜŞÜNEREK KORKTUM VE KAÇTIM'

Polis ekipleri iki arkadaşın ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler ikilinin, olaydan 1 gün önce, cep telefonu üzerinden arkadaşları H.K. ile iletişime geçtiğini belirledi. H.K.'nın adresini belirleyen polis ekipleri, evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.K.'nin sorgusunda, "Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kirmastı Deresi cem fidan cengiz meral

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