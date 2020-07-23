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Cesetleri ormanda gömülü halde bulunmuştu! Zonguldak'taki olayda yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin aranan şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda, 157 kök Hint keneviri ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Cesetleri ormanda gömülü halde bulunmuştu! Zonguldak'taki olayda yeni gelişme

İlçeye bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün ormanlık alanda iki erkek cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışma sürüyor.

İnceleme sonucu firari şüpheliler S.A. ve İ.A'nın ev ve bahçelerinde arama yapan jandarma ekipleri, 157 kök Hint keneviri ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan firari şüphelilerin, geçen yıl haziran ayında bir tarlada 22 bin kök Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandıkları ve mahkeme sürecinde serbest bırakıldıkları öğrenildi.

OLAY

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne 5 gün önce çalışmak için giden ve kendisinden haber alınamayan S.Ç'nin ailesinin savcılığa kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, S.Ç'nin S.A'nın evinin inşaatında çalıştığını belirlemişti.

Bunun üzerine ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli S.A, İ.A. ve M.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapmış, yapılan incelemelerde evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlayan ekiplerce, S.Ç. ve kuzeni S.Ç'nin ateşli silahla öldürüldüğü ve cesetlerin traktörle ormanlık alana götürülerek gömüldüğü tespit edilmişti.

Cesetlerin gömüldüğü bölgede "iz takip ve kadavra" köpek unsurlarıyla yapılan aramada gömülü halde bulunan iki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliden M.G, S.N.A, D.A, F.Ç. ve Y.E. gözaltına alınmış, S.A, İ.A. ve S.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

(AA)

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