HABER

"Cesetsiz cinayet davası" ikinci kez Yargıtay’dan döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

İzmir’de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat Mümtaz Baytekin’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Ceyda Y.’nin müebbet, eşi Erdoğan Y.’nin ise 18 yıl hapis cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu.İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan avukat Mümtaz Baytekin, 6 Kasım 2010’da 35 TMV 76 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

İzmir’de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat Mümtaz Baytekin’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Ceyda Y.’nin müebbet, eşi Erdoğan Y.’nin ise 18 yıl hapis cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu.
İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan avukat Mümtaz Baytekin, 6 Kasım 2010’da 35 TMV 76 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baytekin’e ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Baytekin’in cep telefonunun son olarak Uşak’tan sinyal verdiğini belirleyen polis ekipleri, daha önce Baytekin’in yanında sekreter olarak çalışan, evlendikten sonra da Uşak’a yerleşen Ceyda Y. (24), eşi Erdoğan Y. (43) ile Erdoğan Y.’nin annesi A.Y., babası M.Y. ve ağabeyinin sevgilisi Dilek A.’yı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Soruşturma aşamasında, Mümtaz Baytekin’in eski sekreteri Ceyda Y. ile eşi Erdoğan Y. ve Dilek A. tutuklandı. Dilek A. daha sonra tahliye edilirken Erdoğan Y.’nin ağabeyi firari sanık Erbay Y.’nin yakalanamadığı olayda Erdoğan Y.’nin annesi A.Y. ve babası M.Y. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Tüm aramalara rağmen Mümtaz Baytekin’in izine bugüne kadar rastlanmazken, otomobili İzmir’in Buca ilçesinde bir apartmanın otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Otomobilin içerisinde kayıp avukat Mümtaz Baytekin’in güneş gözlüğünün üzerinde, sanık Erbay Y.’nin parmak izine rastlanırken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame ile 2’si tutuklu, 1’i firari 4 sanık hakkında, “tasarlayarak adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2013 yılında yapılan son duruşmasında, mahkeme heyeti; tutulu sanıklar Ceyda Y.’yi müebbet, eşi Erdoğan Y.’yi duruşmalardaki iyi hali ve suçu “haksız tahrik” altında işlediğini göz önünde bulundurarak 18 yıl, tutuksuz sanık Dilek A.’yı da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca bugüne kadar kırmızı bültenle aranan ve yakalanamayan sanık Erbay Y.’nin dosyasını da ayırdı. Ceza alan sanıkların avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat, kararın temyizi için başvurdu. Temyiz talebini değerlendiren Yargıtay Ceza Dairesi, kamuoyunda “cesetsiz cinayet davası” olarak bilinen davada mahkumiyet kararını; polisin, avukatın cesedini bulup bulmadığının sorulması için usulden bozdu.

"Hüküm, hem usul hem de kanuna aykırı"
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2016 yılında tekrar görülmeye başlanan dava sonrası mahkeme heyeti, sanıklara yine aynı cezaları verdi. Sanık Ceyda Y.’nin avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat, ikici yargılama sırasında reddi hakim talebinde bulunduğunu, mahkeme heyeti ve bir üst mahkeme tarafından talebin reddedildiğini, bu aşamadan sonra mahkeme heyetinin savunma esaslarını ve taleplerini dikkate almadığını, heyetin tarafsızlığını yitirdiğini, Hakimler ve Savcılar Kuruluna mahkeme heyetini şikayet ettiğini, bu nedenle mahkeme heyeti ile arasında husumet oluştuğunu belirterek temyize başvurdu. Sanık Ceyda Y.’nin avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat’ın bu itirazını kabul eden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin yargılama bittikten sonra dahi hakimin tarafsızlık sorunu gündeme tutacak şekilde nihai hüküm kurulmasında isabet bulunmadığını belirterek, hükmün hem usul hem de kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile ikinci defa verilen kararı bozdu.
Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından dava, üçüncü defa İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
İzmir’de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulunduİzmir’de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu
Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandıHakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.