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Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli Eskişehir’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 5 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye kaçak yollardan gelen, kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 4’ü Irak 1’i Suriye uyruklu 5 kişi saklandıkları evlere gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Eskişehir’de, çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 5 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye kaçak yollardan gelen, kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 4’ü Irak 1’i Suriye uyruklu 5 kişi saklandıkları evlere gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yabancı uyruklu 5 şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Eskişehir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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