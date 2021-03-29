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Çeşitli suçlardan aranan 18 kişiden 7’si tutuklandı

29.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 18 kişiden 7’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 18 kişiden 7’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan ve hırsızlık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.B., yaralama suçundan 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö., İstanbul’da hırsızlık olaylarına karışan ve hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., Ankara’da hırsızlık olaylarına karışan ve hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın almak, bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahısları yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A., Ş.D., N.U., B.G., B.K., A.Y, A.K, E.K, M.Ç, Y.G. ve L.B. isimli 11 şahıs ise işlemlerinin ardından salıverildi.

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